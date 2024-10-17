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«Я клоун по жизни»: актриса Ирина Горбачёва — о своей любви к детским фильмам

«Я клоун по жизни»: актриса Ирина Горбачёва — о своей любви к детским фильмам
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Во время недавнего интервью актриса Ирина Горбачёва, известная по лентам «Аритмия», «Дыхание», «Обратная связь» и другим, рассказала, почему она сильно любит сниматься в детских кинопроектах.

По словам артистки, внутри неё «много клоунской природы». При этом актриса снимается в детских фильмах не только из-за возможности сыграть яркого персонажа, но и из-за личного интереса к истории.

Потому что я клоун по жизни. Внутри меня очень много этой клоунской природы. И я понимаю, что очень мало материала, где я могу этого клоуна вытащить, сыграть остро характерного персонажа. Поэтому иду в детские фильмы. Но не только потому, что персонаж характерный, — мне интересна история, мне интересен конфликт, мне интересна тема и возможность на эту тему высказаться.

Последняя роль Горбачёвой, сыгранная в кино, состоялась в фильме «Бременские музыканты». В ленте она сыграла Кошку.

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