iPhone 15 подешевел в России на 50% — СМИ

По наблюдениям издания Hi-Tech Mail, стоимость iPhone 15 в России, который вышел в 2023 году, снизилась примерно на 50%. Теперь устройство продают дешевле, чем когда-либо.

Так, базовая модель iPhone 15 в 2023 году продавалась за 125-170 тысяч рублей, а сейчас смартфон можно купить даже дешевле 60 тысяч рублей. По сравнению с первоначальной стоимостью разница составляет почти 50%, а по сравнению с сентябрьской ценой (которая составила 80 тысяч рублей) — 15-20%.

Помимо обычных iPhone 15, Apple выпустила версии Pro и Pro Max. Они сейчас стоят в России в среднем от 87 тысяч и от 120 тысяч соответственно.