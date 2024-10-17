Российская FORZE Esports подписала состав по «Миру танков»

Российская киберспортивная организация FORZE Esports представила свой ростер по игре «Мир танков». Анонс состоялся в социальных сетях клуба.

Под тегом FORZE будет выступать бывший ростер команды ENEMY, который занял второе место на Играх Будущего — 2024 в Казани. В состав «форзов» вошли российские и белорусские киберспортсмены.

Состав FORZE Esports по «Миру танков»:

Эдуард ISERVERI Сечко;

Кирилл RandomStyIe Демьянков;

Никита XXSolitude Лиферов;

Александр notvredina Куклин;

Владислав neskwiTOXIC Канаев;

Максим Agress1ve Шакута;

Эмзар LaHaine Бутхузи;

Михаил shtyr3 Скулин;

Алексей Near_You Кучкин (менеджер).

Ранее белорусско-российский состав Beyond по «Миру танков» был подписан киберспортивным клубом Virtus.pro.