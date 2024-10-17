В кинотеатрах России вышел фильм «Анора» — триумфатор Канн с российскими актёрами

17 октября в России состоялась официальная премьера фильма «Анора» — главного триумфатора Каннского кинофестиваля с российским актёрами. Ленту можно посмотреть в привычном русском дубляже во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Neon.

Сюжет «Аноры» рассказывает о проститутке из Бруклина, которой удаётся выйти замуж за сына российского олигарха. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о занятиях его возлюбленной.

Главные роли в ленте исполнили Майки Мэдисон («Однажды в… Голливуде»), Марк Эйдельштейн («Сто лет тому вперёд»), Юра Борисов («Кентавр») и Алексей Серебряков («Левиафан»). Ранее фильм получил главную награду Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь», а также высокие рейтинги от критиков и первых зрителей.