В России могут заблокировать SpeedTest — сервис для измерения скорости интернета

В России обсуждают возможный запрет американского измерителя скорости интернета SpeedTest. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ответы, направленные нижней палатой парламента и ФСБ в Международную академию связи (МАС).

Так, президент МАС Анастасия Оситис считает, что сервис, созданный американской компанией Ookla, собирает данные о сетях связи, которые в теории можно использовать для организации кибератак. В случае запрета российские операторы связи могут использовать отечественные аналоги: например, «Мегабитус» от TelecomDaily или QMS от «Ростелекома».

Опрошенные изданием аналитики указали, что в России пока нет формальных оснований и правовых механизмов для того, чтобы заставить операторов перейти на аналоги. Они заявили, что если в стране действительно запретят SpeedTest, то это скажется на точности замера скорости интернета с помощью сервиса.

Кроме того, заблокировать Speedtest подобно многим другим ресурсам технически крайне сложно, считает академик МАС Сергей Мельник. Операторам в том числе придётся полностью удалить из своих информационных систем софт Ookla, которым они пользуются сейчас.