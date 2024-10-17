Сборы фильма «Руки Вверх!» про группу Сергея Жукова превысили 300 млн рублей

17 октября сборы фильма «Руки Вверх!» про группу Сергея Жукова в России превысили 300 млн рублей. Для достижения данной цифры картине понадобилась ровно неделя — премьера картины состоялась 10-го числа. Сейчас картине предсказывают миллиардные сборы — многое будет зависеть от будущего уикенда.

Фото: ЕАИС

Фильм «Руки Вверх!» рассказывает, как провинциальный мальчишка, мечтающий впечатлить девушку робкими песнями о любви, стал одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения. Жуков выступил автором сценария, продюсером и композитором ленты.

В картине снялись Влад Прохоров, Илья Русь, Валентина Ляпина, Сергей Жуков и другие актёры. Режиссёром выступил Аскар Узабаев.