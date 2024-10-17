Warner Bros. выпустит коллекционное издание «Интерстеллара» в честь 10-летия фильма

Кинокомпании Warner Bros. и Paramount Pictures представили коллекционное издание фильма «Интерстеллар» к 10-летнему юбилею картины. Он поступит в продажу уже 10 декабря по цене в $ 68 (около 6600 рублей), в комплект войдут 4К-версия фильма для Blu-Ray с дополнительными материалами, пять постеров, копии нашивок для скафандров и перепечатанные раскадровки из архивов Кристофера Нолана.

Коллекционное издание «Интерстеллара» Фото: Warner Bros.

Премьера «Интерстеллара» состоялась 7 ноября 2014 года. Картина заработала в прокате $ 725 млн и стала одной из самых высокооценённых работ Кристофера Нолана. В конце сентября состоялся повторный показ картины в некоторых кинотеатрах Северной Америки.

«Интерстеллар» рассказывает о недалёком будущем, в котором людям на планете угрожают катастрофические изменения климата и массовый голод. Группа астронавтов во главе с инженером Джозефом Купером отправляется в космос в поисках нового дома для человечества. Картина занимает высокие строчки в рейтингах лучших фильмов всех времён: 19-е место на IMDb и второе место на «Кинопоиске».