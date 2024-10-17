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Сборы мультфильма «Дикий робот» резко выросли из-за хоррора «Ужасающий 3»

Сборы мультфильма «Дикий робот» резко выросли из-за хоррора «Ужасающий 3»
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Издание The Hollywood Reporter опубликовало материал, посвящённый большому успеху фильма ужасов «Ужасающий 3». За первые выходные хоррор заработал более $ 18 млн при скромном бюджете в $ 3 млн, получая высокие оценки от зрителей.

Так, новая лента в знаменитой франшизе о клоуне-убийце не получила возрастной рейтинг в США из-за того, что компания Cineverse не предоставляла копию фильма рейтинговых агентствам. Это позволяет кинотеатрам самим назначать возрастной рейтинг — крупнейшие сети страны допускают до просмотра лиц старше 17 лет или подростков в сопровождении родителей.

По данным журналистов, многие юные зрители пользуются этой лазейкой и приобретают билеты на мультфильм «Дикий робот» от студии Dreamworks. После этого они проникают в зал на сеанс «Ужасающего 3», ведь технически они купили билет в кино и не нарушают правил. Из-за этого касса мультфильма резко выросла, и недавно сборы ленты в Северной Америке превысили отметку в $ 90 млн.

Ситуация с подобными показами «Ужасающего 3» зафиксирована не только в США, но и в других странах, включая Францию. За первые выходные лента заработала в стране около $ 2 млн, а основными зрителями оказались подростки от 12 до 17 лет.

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