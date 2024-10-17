Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Это полностью моя вина»: американский про-дотер извинился за свои слова про Россию

«Это полностью моя вина»: американский про-дотер извинился за свои слова про Россию
Аудио-версия:
Комментарии

Американский киберспортсмен Квин Quinn Каллахан из состава Gaimin Gladiators по Dota 2 прокомментировал своё высказывание о России. Пост был опубликован на странице про-игрока в социальной сети.

Спустя сутки после своего скандального высказывания Каллахан опубликовал пост, где попросил прощения у сообщества:

Привет. Просто хочу уделить внимание ситуации и тому, что я сказал. Я сделал обобщение в плохом паблике в пылу момента, и я сожалею об этом и извиняюсь. Прошу прощения у всех, кого оскорбили и ранили мои слова. Это полностью моя вина.
Я очень много работаю над собой, стараясь уменьшить количество помоев, которые я выливаю в играх, и это был очень плохой момент. Простите ещё раз.

Ранее менеджер Team Spirit Дмитрий Korb3n Белов обратил внимание на то, что Quinn лично не извинился за сказанное.

Материалы по теме
«Извинения Квина кто-нибудь видел?» Менеджер Spirit по «Доте» — о словах Quinn про Россию
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android