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«Это полностью моя вина»: американский про-дотер извинился за свои слова про Россию

Американский киберспортсмен Квин Quinn Каллахан из состава Gaimin Gladiators по Dota 2 прокомментировал своё высказывание о России. Пост был опубликован на странице про-игрока в социальной сети.

Спустя сутки после своего скандального высказывания Каллахан опубликовал пост, где попросил прощения у сообщества:

Привет. Просто хочу уделить внимание ситуации и тому, что я сказал. Я сделал обобщение в плохом паблике в пылу момента, и я сожалею об этом и извиняюсь. Прошу прощения у всех, кого оскорбили и ранили мои слова. Это полностью моя вина.

Я очень много работаю над собой, стараясь уменьшить количество помоев, которые я выливаю в играх, и это был очень плохой момент. Простите ещё раз.

Ранее менеджер Team Spirit Дмитрий Korb3n Белов обратил внимание на то, что Quinn лично не извинился за сказанное.