Стали известны группы BLAST Premier: World Final 2024 по Counter-Strike 2

Турнирный оператор BLAST объявил распределение команд по группам международного чемпионата BLAST Premier: World Final 2024 по Counter-Strike 2.
Восемь участников были разделены на две группы по четыре команды. По итогам групповой стадии, которая пройдёт в GSL-формате, шесть коллективов пройдут в плей-офф, а худшие составы из каждой группы покинут соревнование.
Группы на BLAST Premier: World Final 2024 по CS2
Группа A:
- NAVI (Украина);
- Astralis (Дания);
- MOUZ (Европа);
- FaZe Clan (Европа).
Группа B:
- G2 Esports (Европа);
- Team Liquid (Северная Америка);
- Team Vitality (Европа);
- Team Spirit (Россия).
В рамках открывающих матчей групп состоятся следующие противостояния: NAVI против Astralis, MOUZ против FaZe Clan, G2 Esports против Team Liquid и Team Vitality против Team Spirit.
Топ-турнир BLAST Premier: World Final 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 30 октября по 3 ноября в Сентосе, Сингапур. В рамках соревнования восемь команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.