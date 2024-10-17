Стали известны группы BLAST Premier: World Final 2024 по Counter-Strike 2

Турнирный оператор BLAST объявил распределение команд по группам международного чемпионата BLAST Premier: World Final 2024 по Counter-Strike 2.

Восемь участников были разделены на две группы по четыре команды. По итогам групповой стадии, которая пройдёт в GSL-формате, шесть коллективов пройдут в плей-офф, а худшие составы из каждой группы покинут соревнование.

Группы на BLAST Premier: World Final 2024 по CS2

Группа A:

NAVI (Украина);

Astralis (Дания);

MOUZ (Европа);

FaZe Clan (Европа).

Группа B:

G2 Esports (Европа);

Team Liquid (Северная Америка);

Team Vitality (Европа);

Team Spirit (Россия).

В рамках открывающих матчей групп состоятся следующие противостояния: NAVI против Astralis, MOUZ против FaZe Clan, G2 Esports против Team Liquid и Team Vitality против Team Spirit.

Топ-турнир BLAST Premier: World Final 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 30 октября по 3 ноября в Сентосе, Сингапур. В рамках соревнования восемь команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.