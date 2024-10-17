Стали известны цены на планшет iPad mini 7 в России

15 октября компания Apple представила iPad mini 7 — новое поколение планшетов с уменьшенной диагональю. Главной особенностью гаджета станет интеграция функций искусственного интеллекта Apple Intelligence, которая оказалась возможна благодаря процессору A17 Pro.

Спустя несколько дней российский ритейлер «М.Видео-Эльдорадо» открыл предзаказы на устройство в России. Так, минимальная версия iPad mini 7 на 128 ГБ без SIM-карты обойдётся в 67 тысяч рублей, а максимальная на 256 ГБ и с SIM-картой — в 100 тысяч рублей. Аналогичные цены наверняка будут и у других российских ритейлеров.

Стоимость планшета iPad mini 7 в России

iPad mini 7 (128 ГБ + Wi-Fi) — 66 999 рублей

iPad mini 7 (256 ГБ + Wi-Fi) — 79 999 рублей

iPad mini 7 (128 ГБ Wi-Fi + SIM-карта) — 86 999 рублей

iPad mini 7 (256 ГБ Wi-Fi + SIM-карта) — 99 999 рублей.

Продажи планшетов iPad mini 7 в России стартуют 2 декабря — в этот же день устройства можно будет получить по предзаказам.