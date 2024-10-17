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Вышел тизер фильма «Электрический штат» от режиссёров «Мстителей» со звёздами Голливуда

Вышел тизер фильма «Электрический штат» от режиссёров «Мстителей» со звёздами Голливуда
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Онлайн-кинотеатр Netflix представил дебютный тизер фильма «Электрический штат». Следующий блокбастер от Netflix с голливудскими звёздами выйдет 14 марта 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет ленты развернётся в альтернативном 1994 году, когда ожесточённая война людей и искусственного интеллекта закончилась ничьей. Население пытается восстановиться после масштабных потерь, а роботы отправились в зону отчуждения.

Главные роли в фильме сыграли звёзды Голливуда: Милли Бобби Браун («Очень странные дела»), Крис Пратт («Стражи Галактики»), Вуди Харрельсон («Настоящий детектив»), Ке Хюи Куан («Всё везде и сразу») и Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»). Режиссёрами выступили братья Руссо, ранее трудившиеся над «Мстителями: Война бесконечности» и «Мстителями: Финал».

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