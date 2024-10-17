Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Веном: Последний танец» будет фильмом для подростков — как первые две части

«Веном: Последний танец» будет фильмом для подростков — как первые две части
Аудио-версия:
Комментарии

Американская киноассоциация раскрыла возрастной рейтинг супергеройского фильма «Веном: Последний танец». Лента получила маркировку PG-13 (детям до 13 лет просмотр нежелателен) за интенсивные сцены насилия, кровавые кадры и редкую ненормативную лексику.

Таким образом, третья часть приключений Эдди Брока и его инопланетной сущности получила тот же возрастной рейтинг, что и первые две части. Это значит, что фанатам первых фильмов не стоит опасаться непредвиденных сцен невероятной жестокости и других проявлений, предназначенных для более взрослой аудитории.

События фильма «Веном: Последний танец» развернутся после финала второй части. Эдди Брок и его симбиот Веном пускаются в бега, пока за ними охотятся сразу два их мира. Это будет последняя картина о знаменитом суперзлодее с Томом Харди в главной роли. Премьера ленты состоится 25 октября.

Материалы по теме
Весь мир ненавидит «Джокера 2»: фильм того заслуживает?
Весь мир ненавидит «Джокера 2»: фильм того заслуживает?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android