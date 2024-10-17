Сборы фильма ужасов «Субстанция» с Деми Мур превысили 200 млн рублей

17 октября сборы фильма ужасов «Субстанция» с Деми Мур в главной роли превысили в России 200 млн рублей. Для достижения такого результата ленте понадобилось около месяца — премьера в стране состоялась 19 сентября.

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Сейчас мировые сборы ленты от постановщицы Корали Фаржа в России занимают лидирующие позиции, составляя около $ 2 млн. По этому показателю страна уступает лишь США ($ 11 млн), Мексике ($ 6,5 млн) и Великобритании ($ 3,5 млн). Общая касса ленты тем временем составляет $ 30 млн.

«Субстанция» рассказывает историю голливудской звезды Элизабет Спаркс, которая уже не цепляет фанатов, как раньше, однако женщина до сих пор ведёт популярное фитнес-шоу на телевидении. Когда её проект хотят перезапустить с новой актрисой, Элизабет решается принять препарат «Субстанция». В ходе эксперимента появляется молодая и красивая девушка Сью, которая становится с Элизабет единым целым.