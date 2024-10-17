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Том Холланд уже читал сценарий «Человека-паука 4» и назвал его отличным

Том Холланд уже читал сценарий «Человека-паука 4» и назвал его отличным
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Британский актёр Том Холланд побывал гостем YouTube-канала Rich Roll. Звезда фильмов Marvel рассказал о своей жизни и карьере в кино, а также поделился новыми деталями грядущего «Человека-паука 4».

Как оказалось, в конце сентября Холланд прочитал черновую версию сценария будущей ленты, которая буквально «зажгла в нём огонь». Он прочитал черновик вместе со своей девушкой и коллегой по площадке Зендеей, которая также осталась под впечатлением.

Над сценарием ещё нужно поработать, но авторы уже проделали отличную работу. Я прочёл черновую версию нового «Человека-паука» три недели назад, и она зажгла во мне огонь. Мы с Зендеей сели и прочитали её вместе, временами мы носились по гостиной.

У «Человека-паука 4» пока нет даже примерной даты выхода. По данным инсайдеров, лента выйдет до «Мстителей 5», премьера которых состоится в мае 2026 года.

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