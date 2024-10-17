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Появились новые кадры из фильма «Микки 17» с Робертом Паттинсоном

Появились новые кадры из фильма «Микки 17» с Робертом Паттинсоном
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Издание Empire опубликовало два новых эксклюзивных кадра из будущей фантастической ленты «Микки 17». На них можно увидеть главного героя в исполнении актёра Роберта Паттинсона и персонажа Марка Руффало. Мировая премьера картины состоится уже 31 января 2025 года.

Фото: Empire/Warner Bros.

Фото: Empire/Warner Bros.

Сюжет «Микки 17» рассказывает о будущем, где созданные клоны помогают человечеству в колонизации новых планет. Один из таких клонов по имени Микки отправляется исследовать новый мир и бесследно пропадает. К его счастью, каждая смерть не означает конец жизни, поскольку Микки постоянно клонируют.

Режиссёром грядущей картины выступил Пон Джун-хо — постановщик оскароносных «Паразитов».

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