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«Каких-либо высоких ожиданий у меня особо нет»: Пьюр — о BB Team на BB Dacha по «Доте»

Российский киберспортсмен Иван Pure Москаленко из BetBoom Team рассказал о своём настрое на топ-турнир BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Dota 2.

Пьюр признался, что на текущий момент у него нет высоких ожиданий от нового состава своей команды:

Уже совсем скоро вы сможете увидеть нас на BetBoom Dacha Belgrade 2024. Каких-либо высоких ожиданий у меня особо нет. Но мы постараемся показать свою лучшую игру, зайти в топ-3, топ-1, топ-2, как обычно. Так что будем стараться, приходите поболеть.

Помимо Матвея MieRo Васюнина и Виталия Save- Мельника, в обновлённом составе BB Team также сыграют Иван Pure Москаленко, Глеб kiyotaka Зырянов и Владислав Kataomi` Семёнов.

Чемпионат BB Dacha Belgrade 2024 по «Доте» пройдёт в LAN-формате в период с 19 по 26 октября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.