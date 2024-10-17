Стали известны группы на топ-турнир Thunderpick World Championship 2024 по CS2

Организаторы чемпионата Thunderpick World Championship 2024 по Counter-Strike 2 анонсировали состав групп.

Все участники были разбиты на четыре группы по четыре команды. Команды сразятся в GSL-формате. По итогам игр два лучших коллектива из каждой группы пройдут в плей-офф, а остальные покинут соревнование.

Распределение команд по группам на TWC 2024 по CS2:

Группа A

3DMAX (Франция);

Team Falcons (Дания);

UNPAID (Дания);

Virtus.pro (Россия).

Группа B

9z Team (Южная Америка);

Cloud9 (Россия) ;

; Fnatic (Европа);

The MongolZ (Монголия).

Группа C

HEROIC (Европа);

Imperial Esports (Бразилия);

Legacy (Бразилия);

Ninjas in Pyjamas (Швеция).

Группа D

Aurora Gaming (Россия) ;

; BESTIA (Аргентина);

BIG (Германия);

M80 (Северная Америка).

Турнир TWC 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 21 октября по 3 ноября в Берлине, Германия. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 850 тыс.