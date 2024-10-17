Стали известны группы на топ-турнир Thunderpick World Championship 2024 по CS2
Организаторы чемпионата Thunderpick World Championship 2024 по Counter-Strike 2 анонсировали состав групп.
Все участники были разбиты на четыре группы по четыре команды. Команды сразятся в GSL-формате. По итогам игр два лучших коллектива из каждой группы пройдут в плей-офф, а остальные покинут соревнование.
Распределение команд по группам на TWC 2024 по CS2:
Группа A
- 3DMAX (Франция);
- Team Falcons (Дания);
- UNPAID (Дания);
- Virtus.pro (Россия).
Группа B
- 9z Team (Южная Америка);
- Cloud9 (Россия);
- Fnatic (Европа);
- The MongolZ (Монголия).
Группа C
- HEROIC (Европа);
- Imperial Esports (Бразилия);
- Legacy (Бразилия);
- Ninjas in Pyjamas (Швеция).
Группа D
- Aurora Gaming (Россия);
- BESTIA (Аргентина);
- BIG (Германия);
- M80 (Северная Америка).
Турнир TWC 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 21 октября по 3 ноября в Берлине, Германия. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 850 тыс.
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