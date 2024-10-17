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Стали известны группы на топ-турнир Thunderpick World Championship 2024 по CS2

Стали известны группы на топ-турнир Thunderpick World Championship 2024 по CS2
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Организаторы чемпионата Thunderpick World Championship 2024 по Counter-Strike 2 анонсировали состав групп.

Все участники были разбиты на четыре группы по четыре команды. Команды сразятся в GSL-формате. По итогам игр два лучших коллектива из каждой группы пройдут в плей-офф, а остальные покинут соревнование.

Распределение команд по группам на TWC 2024 по CS2:

Группа A

  • 3DMAX (Франция);
  • Team Falcons (Дания);
  • UNPAID (Дания);
  • Virtus.pro (Россия).

Группа B

  • 9z Team (Южная Америка);
  • Cloud9 (Россия);
  • Fnatic (Европа);
  • The MongolZ (Монголия).

Группа C

  • HEROIC (Европа);
  • Imperial Esports (Бразилия);
  • Legacy (Бразилия);
  • Ninjas in Pyjamas (Швеция).

Группа D

  • Aurora Gaming (Россия);
  • BESTIA (Аргентина);
  • BIG (Германия);
  • M80 (Северная Америка).

Турнир TWC 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 21 октября по 3 ноября в Берлине, Германия. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 850 тыс.

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