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Морской выживач Subnautica 2 выйдет в 2025 году — с кооперативом и сразу в Game Pass

Морской выживач Subnautica 2 выйдет в 2025 году — с кооперативом и сразу в Game Pass
Аудио-версия:
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Студия Unknown Worlds представила новый трейлер выживача Subnautica 2. Разработчики также назвали дату выхода: проект поступит в продажу в 2025 году на Xbox Series и ПК в Steam, а также в сервисе Game Pass. Проект сначала выйдет в раннем доступе, как и первая часть в своё время.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Unknown Worlds.

Subnautica 2 — продолжение знаменитого симулятора выживания, в котором игрокам вновь предстоит посетить морские глубины неизвестной планеты. Главным нововведением сиквела станет полноценный кооператив, о котором геймеры просили со времён релиза первой части.

Оригинальная Subnautica вышла из раннего доступа в 2018 году, после чего авторы выпустили спин-офф Subnautica: Below Zero про выживание в холодных водах. Оба проекта получили высокие отзывы в Steam: у игр больше 90% положительных обзоров на платформе Valve.

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