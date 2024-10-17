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Вышел большой трейлер сериала «Дюна: Пророчество» по саге Дени Вильнёва

Вышел большой трейлер сериала «Дюна: Пророчество» по саге Дени Вильнёва
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Кинокомпания Warner Bros. представила полноценный трейлер сериала «Дюна: Пророчество». Приквел блокбастера Дени Вильнёва стартует уже 17 ноября в онлайн-кинотеатре Max.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Действия «Дюны: Пророчество» происходят за 10 тысяч лет до событий оригинального романа Фрэнка Герберта и рассказывают о двух сёстрах Харконнен, которые борются с силами, угрожающими будущему человечества, и основывают легендарную секту Бене Гессерит.

В актёрский состав сериала вошли Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Трэвис Фиммел, Джоди Мэй, Марк Стронг и другие. Шоураннером и исполнительным продюсером проекта выступила Элисон Шапкер.

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