Джейн Смит во втором сезоне сериала «Мистер и миссис Смит» сыграет Билли Айлиш — СМИ

По данным издания Deadline, второй сезон сериала «Мистер и миссис Смит» покажет зрителям абсолютно новых актёров на главных ролях. Одной из кандидаток на роль Джейн Смит выступает певица Билли Айлиш.

По имеющимся сведениям, Amazon MGM Studios ищет актёра и актрису, которым будет около 20 лет, на роли Джона и Джейн. Эти роли заявлены как главные. Актёры, которые согласятся, подпишут с компанией контракт на один год.

В первом сезоне роли Джона и Джейн сыграли Дональд Гловер и Майя Эрскин. Сам сериал приняли положительно, хоть и отмечали, что вряд ли какое-то шоу или новый фильм превзойдёт оригинал с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли.