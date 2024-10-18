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Режиссёр «Приключений Паддингтона» снимет фильм про Принца Чарминга из «Золушки»

Режиссёр «Приключений Паддингтона» снимет фильм про Принца Чарминга из «Золушки»
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Издание Deadline сообщило, что Disney начала работать над фильмом про Принца Чарминга — важного персонажа из «Золушки».

Хотя детали сюжета ленты неизвестны, обычно Принц Чарминг становится любовным интересом многих принцесс Disney. Хотя многие связывают героя с классическими мультфильмами про Белоснежку или Спящую красавицу, Чарминг больше всего связан с Золушкой.

Режиссёром картины якобы выступит Пол Кинг, снявший две первые части «Приключений Паддингтона» и «Вонку». Сценарий напишут Саймон Фарнаби и Джон Крокер вместе с Кингом.

Деталей актёрского состава и даты выхода у картины про Чарминга пока что нет.

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