Джош Бролин сыграет злодея в ремейке фильма «Бегущий человек» Эдгара Райта

По информации издания Deadline, Джош Бролин, сыгравший Таноса и Кейбла в киновселенной Marvel, пополнит каст ремейка фильма «Бегущий человек». Отмечается, что актёр сыграет главного злодея, который основал жестокое реалити-шоу.

Картина расскажет историю Бенджамина Ричардса, проживающего в тоталитарных антиутопических США. Ради спасения своей больной дочери он решает участвовать в реалити-шоу «Бегущий человек», в котором ему необходимо выжить в течение 30 дней после того, как за ним начинает охотиться элитный отряд киллеров.

Главную роль исполнит Глен Пауэлл, а режиссёром картины выступит Эдгар Райг, снявший ленты «Зомби по имени Шон», «Малыш на драйве» и другие.

Ремейк «Бегущего человека» выйдет 21 ноября 2025 года.