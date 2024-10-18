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Съёмки фильма «Пять ночей с Фредди 2» стартуют уже 27 октября

Съёмки фильма «Пять ночей с Фредди 2» стартуют уже 27 октября
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Создатели ленты «Пять ночей с Фредди 2» объявили дату старта съёмочного процесса картины. Производство начнётся уже 27 октября, но, сколько оно займёт, пока сказать трудно.

Сиквел продолжит события оригинального фильма, который рассказывал про парня Майка Шмидта, устраивающегося охранником в пиццерию Фредди Фазбера. Герой столкнулся с жуткими аниматрониками, в которых вселились души некогда убитых тут детей.

«Пять ночей с Фредди 2» выходит в прокат 5 декабря 2025 года. В режиссёрское кресло вернётся Эмма Тамми. Главную роль вновь исполнит Джош Хатчерсон.

Первая часть «Пяти ночей с Фредди» вышла в 2023 году и окупилась ещё до выхода в кинотеатрах. Картина собрала $ 291 млн при бюджете в $ 20 млн. Триквел уже запущен в работу.

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