Том Холланд хочет, чтобы Майлз Моралес появился в фильмах о Человеке-пауке

Недавно Том Холланд дал интервью, в котором рассказал о своём отношении к вероятности появления Майлза Моралеса в каком-нибудь из следующих фильмов про Человека-паука.

Сам Холланд очень сильно хотел бы, чтобы Майлз появился в киновселенной Marvel и взаимодействовал с ним. Притом актёр, вероятно, будет ещё моложе, чем Холланд. Тут актёр вспомнил собственный пример с Робертом Дауни-младшим — когда более опытный актёр стал наставником юного Холланда.

Я бы с удовольствием сделал для маленького ребёнка то, что Роберт Дауни-младший сделал для меня.

Даты выхода у четвёртого фильма про Человека-паука ещё нет. Ранее продюсер лент про героя Эми Паскаль говорила, что, начиная с квадриквела, запустится новая трилогия про Паучка.