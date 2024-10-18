Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Том Холланд хочет, чтобы Майлз Моралес появился в фильмах о Человеке-пауке

Том Холланд хочет, чтобы Майлз Моралес появился в фильмах о Человеке-пауке
Комментарии

Недавно Том Холланд дал интервью, в котором рассказал о своём отношении к вероятности появления Майлза Моралеса в каком-нибудь из следующих фильмов про Человека-паука.

Сам Холланд очень сильно хотел бы, чтобы Майлз появился в киновселенной Marvel и взаимодействовал с ним. Притом актёр, вероятно, будет ещё моложе, чем Холланд. Тут актёр вспомнил собственный пример с Робертом Дауни-младшим — когда более опытный актёр стал наставником юного Холланда.

Я бы с удовольствием сделал для маленького ребёнка то, что Роберт Дауни-младший сделал для меня.

Даты выхода у четвёртого фильма про Человека-паука ещё нет. Ранее продюсер лент про героя Эми Паскаль говорила, что, начиная с квадриквела, запустится новая трилогия про Паучка.

Материалы по теме
Хорошее кино для фанатов: обзор фильма «Руки Вверх!»
Хорошее кино для фанатов: обзор фильма «Руки Вверх!»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android