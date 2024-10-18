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Комедия «Братья» с Питером Динклэйджем вышла в онлайне

Комедия «Братья» с Питером Динклэйджем вышла в онлайне
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Состоялся цифровой релиз комедии «Братья» с Питером Динклэйджем и Джошем Бролином в главных ролях. Фильм можно посмотреть онлайн в стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

Лента рассказывает о близнецах, которые пошли на своё последнее ограбление. Мок, исправившийся преступник, вынужден вернуться в игру под влиянием своего коварного брата Джейди, пообещавшего им одну-единственную работу, которая может обеспечить их на всю жизнь. Они отправляются в путешествие по стране, уворачиваясь от пуль, закона и властной матери.

Ограниченная кинотеатральная премьера ленты состоялась 10 октября, а уже через неделю, то есть 17 октября, лента вышла для домашнего просмотра.

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