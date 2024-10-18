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Россияне выбрали двух лучших отечественных актёров 2024 года

Россияне выбрали двух лучших отечественных актёров 2024 года
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл новое исследование, в ходе которого выяснил любимых актёров жителей России в 2024 году. Их оказалось сразу два: Сергей Бурунов и Константин Хабенский.

Бурунова и Хабенского выбрали 11% респондентов. Сергей Безруков занял второе место с 9% голосов. По 5% опрошенных считают лучшими актёрами уходящего года Олега Басилашвили и Александра Петрова. Среди актрис 8% назвали лучшей Елену Яковлеву, а 7% — Марию Аронову. Лучшим отечественным сериалом 9% российских зрителей назвали «Слово пацана».

В прошлом году в лидерах оказался только Хабенский (он набрал 12% от всех голосов), а лучшей актрисой стала Юлия Пересильд, снявшаяся в «Вызове».

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