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«Я хотела вернуть себе жизнь»: Кэмерон Диас — о том, почему не снималась в кино 11 лет

«Я хотела вернуть себе жизнь»: Кэмерон Диас — о том, почему не снималась в кино 11 лет
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Во время недавнего выступления актриса Кэмерон Диас объяснила, почему брала перерыв в своей карьере аж на 11 лет. Последний фильм, в котором снялась Кэмерон, вышел в 2014 году.

По словам Диас, она взяла большой перерыв, чтобы посвятить больше времени себе и семье. Это единственная причина, по которой Кэмерон на такое длительное время ушла из кино.

Я просто должна была это сделать, чтобы вернуть себе жизнь. И меня больше ничего не волновало. Ничьё мнение, ничей успех, ничьё предложение — ничто не могло заставить меня передумать и отказаться от заботы о себе и построения той жизни, которую я действительно хотела. Для меня в приоритете была семья.

Теперь же Диас готова вернуться в кино с новыми силами и вновь радовать своих фанатов. Фильм Netflix «Снова в деле», который выйдет в прокат 17 января 2025 года, рассказывает о двух бывших агентах ЦРУ (одного из них сыграет Диас), которые вынуждены вернуться к шпионской деятельности после того, как их тайная личность была раскрыта.

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