Кинопродюсер объяснил, почему российские актёры не могут добиться успеха в Голливуде

В свежем интервью кинопродюсер Артур Аствацатрян назвал причины, из-за которых российские актёры не могут построить успешную карьеру в Голливуде.

По его мнению, основная причина кроется в незнании английского языка. Из-за этого у актёров нет возможности вести полноценную коммуникацию с иностранной аудиторией. Также важной причиной продюсер отметил отсутствие понимания менталитета.

А бывают случаи, когда актёра и вовсе могут исключить из проекта и отстранить от съёмок из-за недостаточного знания языка. Для успешного карьерного роста в Голливуде необходимо учитывать не только языковые особенности, но и местный менталитет и культурные тенденции.

Также Аствацатрян отметил, что в идеале артисту нужно родиться и быть воспитанным в США, чтобы сразу понимать предпочтения аудитории и местную культуру.

Для того чтобы стать действительно популярным и обрести любовь местной публики, зачастую необходимо быть частью данной культуры с самого начала. Рождение и воспитание в США даёт артисту преимущество в понимании потребностей и предпочтений аудитории.

Одним из фильмов с российскими актёрами, который стал популярным, стала лента «Анора»: в ней снялись отечественные актёры Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова и Алексей Серебряков.