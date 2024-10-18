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Появились первые фото со съёмок фильма «Король и Шут. Навсегда» — это продолжение сериала

Появились первые фото со съёмок фильма «Король и Шут. Навсегда» — это продолжение сериала
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«Кинопоиск» объявил, что начались съёмки продолжения сериал «Король и Шут». События шоу продолжат в фильме «Король и Шут. Навсегда». Также появились первые кадры со съёмок.

На них можно увидеть Константина Плотникова и Влада Коноплёва в образах Горшка и Князя. К своим ролям также вернулись Вера Вольт, Илья Хвостиков и Дарья Мельникова.

Сюжет расскажет о том, как сказочную вселенную грозят уничтожить мертвецы, воскрешённые злодеем Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают на защиту созданного ими мира.

Фото со съёмок

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Лента выйдет в 2025 году — сначала в кинотеатрах, а затем появится в «Кинопоиске».

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