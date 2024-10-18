Состояние здоровья актёра Василия Ливанова резко ухудшилось

Пару дней назад стало известно, что актёр Василий Ливанов после госпитализации вернулся домой и проходит лечение теперь в окружении своей жены Елены. По данным Mash, артисту стало хуже и пришлось вызвать скорую помощь.

После осмотра врачи предположили поражение сосудов головного мозга и высокий риск повторного инсульта. У Ливанова упало давление до критических отметок, он жаловался на плохое самочувствие, головокружение и тошноту.

Артисту посоветовали снова отправиться в больницу, но он отказался и заявил, что продолжит лечение в домашних условиях. В данный момент артист находится дома.

Василий Ливанов получил наибольшую известность как создатель экранного образа Шерлока Холмса в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссёра Игоря Масленникова по произведениям Артура Конана Дойла.