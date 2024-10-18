«Надо терпеть»: актёр Эммануил Виторган высказался о ремейках советских фильмов

В свежем интервью изданию NEWS.ru актёр Эммануил Виторган высказался о современных ремейках культовых советских фильмов. Артист не видит в них ничего плохого.

По словам Виторгана, то, что в наше время выпускают переосмысления классических картин, хороший признак. Правда, актёр пожелал, чтобы их качество было повыше.

Объём нормальный, даже хочется побольше, только чтобы они были получше качеством. Не каждый фильм вызывает положительные, прямо ах какие эмоции. Но это труд, это работа, так что надо терпеть.

Виторган известен по проектам «Благочестивая Марта», «Дороги Анны Фирлинг» «Тревожное воскресенье» и многим другим.