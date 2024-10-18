Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Надо терпеть»: актёр Эммануил Виторган высказался о ремейках советских фильмов

«Надо терпеть»: актёр Эммануил Виторган высказался о ремейках советских фильмов
Комментарии

В свежем интервью изданию NEWS.ru актёр Эммануил Виторган высказался о современных ремейках культовых советских фильмов. Артист не видит в них ничего плохого.

По словам Виторгана, то, что в наше время выпускают переосмысления классических картин, хороший признак. Правда, актёр пожелал, чтобы их качество было повыше.

Объём нормальный, даже хочется побольше, только чтобы они были получше качеством. Не каждый фильм вызывает положительные, прямо ах какие эмоции. Но это труд, это работа, так что надо терпеть.

Виторган известен по проектам «Благочестивая Марта», «Дороги Анны Фирлинг» «Тревожное воскресенье» и многим другим.

Материалы по теме
Потрясающее и искреннее кино для всех: обзор фильма «Анора»
Потрясающее и искреннее кино для всех: обзор фильма «Анора»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android