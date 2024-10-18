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Вышел трейлер исторической драмы «Злой город» про нашествие хана Батыя на Русь

Вышел трейлер исторической драмы «Злой город» про нашествие хана Батыя на Русь
Аудио-версия:
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Кинокомпания «КарроПрокат» представила дебютный трейлер фильма «Злой город». Премьера исторической драмы состоится уже 23 января 2025 года в кинотеатрах России.

Видео доступно на YouTube-канале Кинокомпания Каропрокат. Права на видео принадлежат «Карропрокату».

Будущая историческая лента расскажет о нашествии хана Батыя на Русь в 1238 году. Полководец потратил два месяца на взятие города Козельска, потеряв при этом тысячи воинов и осадные орудия. А когда, перебив всех защитников, наконец-то взял его, то повелел навеки забыть его имя и отныне именовать «злым городом».

В фильме сыграли Алексей Гуськов («Мастер и Маргарита», «Серебряные коньки»), Александр Метёлкин («Летучий корабль»), Леонела Мантурова («1941. Крылья над Берлином») и другие актёры. Режиссёром выступил Константин Буслов («Калашников»).

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