Мультсериал «Рик и Морти» продлили сразу на 11-й и 12-й сезоны

Телеканал Adult Swim объявил о продлении мультсериала «Рик и Морти» сразу на два сезона: на 11-й и 12-й. Шоу продолжает оставаться одним из самых популярных проектов сервиса, поэтому теперь оно будет выходить как минимум до 2029 года.

Дело в том, что сейчас авторы работают лишь над восьмым сезоном мультсериала. Его премьера состоится в 2025 году, точная дата станет известна позже. При этом в седьмом сезоне главных героев стали озвучивать другие актёры вместо создателя сериала Джастина Ройланда. Продюсеры телеканала разорвали с ним контракт после обвинений в домашнем насилии и неподобающем поведении. Чуть позже с него сняли все обвинения, однако сервис всё же не стал заключать с ним новое соглашение.

Мультсериал «Рик и Морти» рассказывает о приключениях подростка Морти и его циничного дедушки Рика. Вместе они отправляются в параллельные измерения, раз за разом чудом выбираясь сухими из воды.