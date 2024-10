Сериал по God of War от Amazon начали делать с нуля — СМИ

Как сообщает издание Deadline, компания Sony перезапустила производство сериала God of War. От создания проекта отстранены шоураннер Рэйф Джадкинс («Анчартед: На картах не значится») вместе с исполнительными продюсерами Хоуком Остби и Марком Фергусом, сейчас им ищут подходящие замены.

Интересно, что продюсерам Sony Pictures и Amazon понравился сценарий будущей адаптации, однако они решили двигаться в «в другом творческом направлении». Судя по всему, компании ищут другой подход к экранизации одной из самых известных серий в игровой индустрии после выхода «Фоллаута» и The Last of Us.

Будущий сериал по God of War адаптирует сюжет одноимённой игры 2018 года. Проект расскажет историю бывшего спартанца, который живёт в скандинавском королевстве Мидгард вместе со своим сыном Атреем и лицом к лицу встречается с местными богами.

Ранее СМИ также сообщали о проблемах во время производства другой экранизации игры Sony — Horizon Zero Dawn.