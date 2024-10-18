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Анонсирована «Смута. Зов сердца» — визуальная новелла по вселенной «Смуты»

Анонсирована «Смута. Зов сердца» — визуальная новелла по вселенной «Смуты»
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Российская студия «Много Много Игр» анонсировала видеоигру «Смута. Зов сердца» — новый проект по вселенной «Смуты». Тайтл создаётся для мобильных платформ, даты выхода у него пока нет.

«Зов сердца» расскажет о новой героине, которая путешествует по России во время Смутного времени, встречаясь с героями этой эпохи. Это будет визуальная новелла, где геймеры «окажутся в центре политических интриг, сражений и любовных переживаний». Им предстоит делать судьбоносные выборы, которые повлияют на ход истории.

«Смута. Зов сердца» выйдет осенью 2024 года на iOS и Android — спустя полгода после релиза ролевой игры от студии Cyberia Nova. Первый геймплей и другие детали авторы обещают раскрыть в ближайшее время.

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