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Сборы фильма ужасов «Ужасающий 3» превысили 100 млн рублей

Сборы фильма ужасов «Ужасающий 3» превысили 100 млн рублей
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18 октября сборы хоррора «Ужасающий 3» в России достигли 100 млн рублей. Такой отметки фильм ужасов достиг спустя неделю проката — лента вышла в кинотеатрах страны 10-го числа. Лента продолжает находиться в лидерах российского проката вместе с «Руки вверх!», «Анорой» и «Субстанцией».

Фото: ЕАИС

Сейчас общие сборы «Ужасающего 3» составляют примерно $ 30 млн, картина уже многократно отбила свой бюджет. Большая часть приходится на США ($ 25 млн), далее идут Франция ($ 2 млн), Великобритания ($ 1,4 млн) и Россия ($ 900 тыс.).

События «Ужасающего 3» разворачиваются в канун Рождества в округе Майлз. Клоун Арт вновь становится главной опасностью для местных жителей, пока люди засыпают в канун праздника. Главные роли в ленте сыграли Дэвид Говард Торнтон, Саманта Скаффиди и Лорен ЛаВера.

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