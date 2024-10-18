Samsung выпустит бюджетный смартфон Galaxy A16 4G с поддержкой до 2029 года

Южнокорейская компания Samsung представила свой новый бюджетный смартфон — Galaxy A16 4G. Главной особенностью гаджета станет пятилетняя поддержка: производитель обещает выпускать обновления для устройства вплоть до релиза операционной системы Android 20. Стоимость и дата выхода устройства станет известна позднее.

Будущая новинка получила 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления экрана 90 Гц. Смартфон работает на базе бюджетного процессора MediaTek Helio G99 с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти с батареей объёмом 5000 мАч.

Гаджет оснащён тройной основной камерой: с модулями на 50 Мп, 5 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера получила датчик на 13 Мп. Из других особенностей Galaxy A16 4G — защита от пыли и брызг по стандарту IP54, поддержка NFC и Bluetooth 5.3, а также разъёма 3,5 мм для наушников.