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Samsung выпустит бюджетный смартфон Galaxy A16 4G с поддержкой до 2029 года

Samsung выпустит бюджетный смартфон Galaxy A16 4G с поддержкой до 2029 года
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Южнокорейская компания Samsung представила свой новый бюджетный смартфон — Galaxy A16 4G. Главной особенностью гаджета станет пятилетняя поддержка: производитель обещает выпускать обновления для устройства вплоть до релиза операционной системы Android 20. Стоимость и дата выхода устройства станет известна позднее.

Будущая новинка получила 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления экрана 90 Гц. Смартфон работает на базе бюджетного процессора MediaTek Helio G99 с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти с батареей объёмом 5000 мАч.

Гаджет оснащён тройной основной камерой: с модулями на 50 Мп, 5 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера получила датчик на 13 Мп. Из других особенностей Galaxy A16 4G — защита от пыли и брызг по стандарту IP54, поддержка NFC и Bluetooth 5.3, а также разъёма 3,5 мм для наушников.

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