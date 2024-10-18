iPhone 16 в Китае продаётся намного лучше iPhone 15

Старт продаж iPhone 16 в Китае оказался куда успешнее запуска iPhone 15 в 2023 году. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Counterpoint.

Так, по итогам первых трёх недель продажи iPhone 16 составили на 20% больше, чем результаты iPhone 15 за аналогичный период осенью 2023 года. Точных данных в Counterpoint не приводят, отмечая лишь резко возросший интерес китайских пользователей к гаджетам Apple.

Стоит отметить, что iPhone 15 показал рекордно низкие показатели для смартфонов Apple в Китае. Из-за усиления конкуренции и давления со стороны властей многие китайские пользователи переходят на отечественные гаджеты: бренды Huawei, Xiaomi, Honor и другие. Однако с релизом iPhone 16 многие юзеры вернулись к гаджетам Apple, показав высокий спрос на модели Pro и Pro Max.