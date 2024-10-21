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«Чемпионат» выбрал лучшие киберспортивные клубы России: кто возглавил рейтинг?

«Чемпионат» выбрал лучшие киберспортивные клубы России: кто возглавил рейтинг?
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«Чемпионат» запускает новый проект, в котором сравнит ведущие киберспортивные клубы России.

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В рейтинг включены результаты команд в более чем 18 популярных дисциплинах за последний год (с ноября 2023 года), среди которых Dota 2, Counter-Strike 2, Mobile Legends, League of Legends, а также Apex Legends, PUBG, PUBG Mobile, Fortnite, Call of Duty и даже Warcraft 3 и Standoff 2.

Команды получали баллы за успехи на турнирах в зависимости от популярности игры, значимости соревнований и результатов. Таким образом, «Чемпионат» составил топ-10 киберспортивных клубов России, которые были наиболее успешными в этом сезоне.

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