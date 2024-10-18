Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новый «Каратэ-пацан» с Джеки Чаном выйдет 30 мая 2025 года — первый постер

Новый «Каратэ-пацан» с Джеки Чаном выйдет 30 мая 2025 года — первый постер
Комментарии

Кинокомпания Sony Pictures представила дебютный постер следующего фильма по вселенной «Каратэ-пацана». Картина выйдет по всему миру и странах СНГ 30 мая 2025 года под локализованным названием «Каратэ-пацан: Легенды».

Фото: Sony Pictures

На постере можно увидеть главных героев будущей ленты: персонажа Ральфа Маччио из фильма 1984 года и Джеки Чана, сыгравшего в ремейке 2010-го с Джейденом Смитом. Сюжет картины всё ещё держится в тайне: известно лишь, что сценарий будет учитывать события обеих картин.

В ближайшие месяцы Sony также представит полноценный трейлер. Учитывая, что до премьеры остаётся примерно шесть месяцев, маркетинговая кампания может начаться до конца 2024 года.

Материалы по теме
Весь мир ненавидит «Джокера 2»: фильм того заслуживает?
Весь мир ненавидит «Джокера 2»: фильм того заслуживает?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android