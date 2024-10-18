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Фонд ЦСКА анонсировал запуск киберспортивного направления

Фонд ЦСКА анонсировал запуск киберспортивного направления
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Фонд ЦСКА объявил о запуске профессионального киберспортивного клуба CSKA ESPORTS. Анонс состоялся на официальном сайте организации.

Как сообщается в анонсе, закрепление в киберспорте — это следующий шаг в развитии ЦСКА, который соответствует современным трендам. В качестве целей CSKA ESPORTS ставит перед собой популяризацию киберспорта в России и раскрытие потенциала молодёжи страны в данной сфере.

Под тегом CSKA ESPORTS будут выступать команды по Dota 2 и Counter-Strike 2. При этом представители организации пока не сообщили, кто именно будет представлять ЦСКА в киберспорте. Планируется, что ростеры клуба будут выступать на Всероссийских и международных соревнованиях

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