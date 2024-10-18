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Полное расписание турниров ESL по CS2 на 2025 год

ESL представил график турниров по Counter-Strike 2 на 2025 год
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Представители турнирного оператора ESL поделились подробностями нового сезона ESL Pro Tour по Counter-Strike 2.

В 2025 году ESL проведёт семь соревнований, среди которых будут пять турниров серии Intel Extreme Masters и два ивента ESL Pro League.

Расписание турниров ESL по CS2 на 2025 год:

  • IEM Katowice — с 29 января по 9 февраля (Катовице, Польша);
  • ESL Pro League Season 21 — с 25 февраля по 16 марта (локация уточняется);
  • IEM Spring — с 21 по 27 апреля (локация уточняется);
  • IEM Dallas — с 19 по 25 мая (Даллас, США);
  • IEM Cologne — с 23 июля по 3 августа (Кёльн, Германия);
  • ESL Pro League Season 22 — с 23 сентября по 12 октября (локация уточняется);
  • IEM Chengdu — с 3 по 9 ноября.

Всего организаторы чемпионатов планируют инвестировать в CS2 более $ 22 млн без учёта представительских расходов.

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