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Сценарий фильма «Электрический штат» довёл Криса Пратта до слёз

Сценарий фильма «Электрический штат» довёл Криса Пратта до слёз
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Американский актёр Крис Пратт рассказал о производстве фильма «Электрический штат» — следующего блокбастера Netflix. Звезда «Стражей Галактики» хотел взять перерыв после длительных съёмок в Marvel, однако сценарий новой ленты от режиссёра «Мстителей» так захватил его, что он не смог отказаться.

Дело в том, что будущий фильм не похож на другие блокбастеры, заявил актёр. И он всегда рад сыграть в настолько необычном проекте, который растрогал его ещё на этапе чтения сценария.

Это не тот фильм, который обычно снимают в духе блокбастера. Он очень оригинальный. Я подумал, что это моя последняя возможность сняться в чём-то подобном. Это просто замечательная история. Я был тронут до слёз одним лишь чтением сценария.

Премьера «Электрического штата» состоится 14 марта 2025 года. События ленты развернутся в альтернативном 1994 году, когда ожесточённая война людей и искусственного интеллекта закончилась ничьей. Население пытается восстановиться после масштабных потерь, а роботы отправились в зону отчуждения.

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