Warner Bros. работает над двумя фильмами по «Властелину колец» — в них появится Гэндальф

В сентябре актёр Иэн Маккеллен, известный по роли Гэндальфа во «Властелине колец» и «Хоббите», заявил, что компания Warner Bros. выпустит фильм «Охота на Голлума» в двух частях. При этом ранее было известно лишь об одной картине — авторы не сообщали, что планируют делить ленту на части.

Спустя месяц сценаристка Филиппа Бойенс отвергла слухи. По её словам, актёр не так понял замысел студии: «Охота на Голлума» выйдет единым фильмом, а уже после него будет ещё одна лента по вселенной «Властелина колец».

Я могу сказать вам точно, что «Охота на Голлума» не выйдет в двух частях! Это было недоразумение, которое произошло потому, что мы начали работу над двумя разными фильмами. Первым будет «Охота на Голлума», второй же ещё не подтверждён.

Бойенс подтвердила, что в обеих картинах должен появиться Гэндальф — ранее Иэн Маккеллен объявил о готовности вернуться во вселенную Питера Джексона. Премьера «Охоты на Голлума» состоится в 2026 году.