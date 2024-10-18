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Мультсериал «Финес и Ферб» вернётся спустя 10 лет — выйдет два новых сезона

Мультсериал «Финес и Ферб» вернётся спустя 10 лет — выйдет два новых сезона
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В рамках фестиваля Comic-Con в Нью-Йорке компания Disney подтвердила возвращение известного мультсериала «Финес и Ферб» про летние приключения двух изобретательных братьев.

Шоу выходило с 2008 года и закончилось в 2015 году серией «Последний день лета». Теперь главным героям предстоит пережить ещё 104 дня лета — всего запланировано два новых сезона по 20 эпизодов каждый. Первый из них и пятый по счёту выйдет в 2025 году.

К работе над продолжением удалось привлечь почти всех старых актёров озвучки, включая Винсента Мартеллу (Фенис) и Ди Брэдли Бэйкера (Утконос Перри). Ферба сыграет Дэвид Эрриго-младший, который примкнул к команде во время работы над фильмом по франшизе.

Постер пятого сезона «Финес и Ферб» (2025)

Фото: Disney

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