Китайские дотеры продолжат получать деньги за успехи в матчмейкинге игры

Китайская организация Perfect World наградила лучших игроков в матчмейкинге Китая и подтвердила свои намерения продолжить акцию поддержки региона в Dota 2.

В рамках акции поддержки регионального сервера в «Доте» Perfect World наградила игроков, попавших в топ-10 китайского матчмейкинга.

Так, опытный киберспортсмен Ху fy Линсен получил от турнирного оператора 10 тыс. юаней (примерно 135 тысяч рублей) за первое место в «ранкеде» Китая, а завершивший карьеру Дин Dy Конг и про-игрок Цзэн Ori Цзяоян заработали 3 тыс. юаней (40 тысяч рублей) и 1 тыс. юаней (13,5 тысячи рублей) за топ-2 и топ-3 соответственно.

Помимо тройки лучших, награду в размере 500 юаней (6,7 тысячи рублей) получили другие представители китайского региона, попавшие в топ-10, — в этом списке оказались как профессиональные игроки, так и любители.

Кроме этого, Perfect World объявила о продолжении конкурса. Второй тур продлится с 18 по 31 октября. Победители также получат денежные призы. Единственное новое условие — рейтинг призёра должен повыситься как минимум на 100 MMR.