Вышел первый трейлер аниме про Бэтмена-ниндзю против якудзы от Warner Bros.

Студия Warner Bros. представила дебютный трейлер полнометражного аниме «Бэтмен-ниндзя против Лиги Якудза» про известного супергероя в Японии. Релиз в кино запланирован на 2025 год.

Это продолжение фильма «Бэтмен-ниндзя» 2018 года, где Брюс Уэйн оказывался в феодальной Японии. Теперь он возвращается в наше время, чтобы узнать, что проблемы на островах не решены полностью. Помимо самого Бэтмена, в аниме появятся Зелёный Фонарь, Аквамен и Флэш.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Japan Anime. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Режиссёрами аниме-фильма станут Дзюмпэй Мидзусаки («Невероятное приключение ДжоДжо») и Синдзи Такаги («Стимбой», «Похождения Робин Гуда»).