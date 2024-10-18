Российская PARIVISON подписала состав по «Доте» с No[o]ne и 9Class

Российская киберспортивная организация PARIVISION анонсировала свой состав по дисциплине Dota 2.

Под тегом клуба будет выступать «микс» под названием «BandaNoone», который изначально, по слухам, мог стать частью Cloud9.

Состав PARIVISION по «Доте»:

Ремко Crystallis Аретс;

Владимир No[o]ne- Миненко;

Дмитрий DM Дорохин;

Эдгар 9Class Налтакян;

Андрей Dukalis Куропаткин.

Как сообщается в анонсе PARIVISION, дебютное выступление команды под новым тегом можно будет увидеть на LAN-турнире RES Dota 2 Regional Champions: Belgrade LAN, который начнётся 22 октября 2024 года. Ранее команда Владимира No[o]ne Миненко также отобралась на топ-ивент DreamLeague Season 24.