Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Том Холланд не давал интервью, чтобы не раскрыть, что Доктора Дума сыграет Дауни-младший

Том Холланд не давал интервью, чтобы не раскрыть, что Доктора Дума сыграет Дауни-младший
Комментарии

Известный британский актёр Том Холланд рассказал, что ему было очень трудно держать в секрете новую роль Роберта Дауни-младшего в фильмах серии «Мстители».

Холланд был одним из немногих, кто знал об этом до анонса Marvel. Чтобы случайно не открыть тайну зрителям, ему пришлось отказываться от интервью СМИ.

«Я много говорил с ним, особенно о его возвращении, что очень волнительно. Это был сложный секрет, потому что у меня репутация портить всё, и я стратегически не давал никаких интервью прессе.

На июльском Comic-Con компания Marvel объявила, что Роберт Дауни-младший сыграет в новых «Мстителях» Доктора Дума. Ранее он исполнял роль Железного человека.

Материалы по теме
Роберт Дауни-младший официально снимется в новых «Мстителях»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android